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В Полтаве мужчина ранил ножом посетителей ТЦ. Один из них погиб

Автор: Дмитрий Левицкий

В Полтаве сегодня, 5 февраля, мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре на проспекте Мира. Один из пострадавших от полученных ранений скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавы.

Предварительно установлено, что в торговом центре поссорились посетители. В ходе конфликта один из них нанес удары ножом двум своим соперникам.

"В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Обоснованно подозреваемым в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам умышленного убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании возможного нападавшего. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

Напомним, РБК-Украина рассказывало об убийстве супругов предпринимателей в Киевской области.

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Полтава