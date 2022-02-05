В Полтаве мужчина ранил ножом посетителей ТЦ. Один из них погиб

В Полтаве сегодня, 5 февраля, мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре на проспекте Мира. Один из пострадавших от полученных ранений скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавы .

Предварительно установлено, что в торговом центре поссорились посетители. В ходе конфликта один из них нанес удары ножом двум своим соперникам.

"В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Обоснованно подозреваемым в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам умышленного убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании возможного нападавшего. Обстоятельства инцидента пока выясняются.