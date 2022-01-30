Убийство супругов под Киевом. Полиция задержала подозреваемого: детали преступления

Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов, тела которых нашли в Киевской области. Им оказался 52-летний житель Василькова.

"Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни (погибшим) произошел словесный конфликт, после чего мужчина нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла.

"С извечными телами супругов мужчина ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - рассказали в полиции.

Указано, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления,

"Он положил тела предпринимателей в фургон и увез на одну из улиц Василькова, где и бросил", - добавляют в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Напомним, вчера вечером 29 января в Киевской области обнаружили черный фургон с телами двух предпринимателей (супругов) из Волыни.

Добавим, семейная пара занималась бизнесом. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами - детали в материале РБК-Украина.