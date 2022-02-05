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У Полтаві чоловік поранив ножем відвідувачів ТЦ. Один з них загинув

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Полтава, Субота 05 лютого 2022 17:36
У Полтаві чоловік поранив ножем відвідувачів ТЦ. Один з них загинув Фото: у Полтаві вбили чоловіка у ТЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Полтаві сьогодні, 5 лютого, чоловік з ножем поранив двох людей в торговому центрі на проспекті Миру. Один з потерпілих від отриманих поранень помер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтави.

Попередньо встановлено, що ц торговому центрі посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з них завдав удари ножем двом своїм суперникам.

"Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактами умисного вбивства та замаху на вбивство. Наразі вирішується питання щодо затримання можливого нападника. Обставини інциденту поки з'ясовуються.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про вбивство подружжя підприємців у Київській області.

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