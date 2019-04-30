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У Полтаві автомобіль патрульної поліції потрапив в аварію

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 21:46
У Полтаві автомобіль патрульної поліції потрапив в аварію
Фото: ДТП у Полтаві (dbr.gov.ua)

Також у Харкові поліцейський на автомобілі збив пішохода

У Полтаві, на перехресті вулиць Пушкіна та Сінної, автомобіль Toyota Prius Управління патрульної поліції, зіткнувся з автомобілем Daewo Lanos, в наслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Бюро відкрило кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Також 27 квітня на проспекті Любові Малої у Харкові на нерегульованому пішохідному переході автомобіль Lanos під керуванням правоохоронця збив 66-річного пішохода, в наслідок чого, останній отримав тілесні ушкодження

У Полтаві автомобіль патрульної поліції потрапив в аваріюФото: ДТП у Полтаві (dbr.gov.ua)

"За фактом ДТП, слідчі теруправління ДБР, відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього рух)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом ДТП у Києві за участі службового автомобіля патрульної поліції. Як зазначається, поліцейський не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із електроопорою. Унаслідок ДТП сам водій патрульного автомобіля отримав забій грудної клітини, а його пасажирка - інспектор Управління патрульної поліції -  шпиталізована з переломом стегна правої ноги.

 

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