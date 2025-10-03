Полтава й Дніпро серед цілей: усе про нічну масовану атаку ракетами і дронами

Дніпропетровська область

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що протягом цієї ночі ворог атакував область безпілотниками.

"Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. Надзвичайники приборкують вогонь", - зазначив він.

Фото: пошкодження в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами Лисака, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджені 4 приватні будинки. У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії.

"Наслідки з'ясовуємо. Головне - повсюди минулося без постраждалих", - наголосив глава ОВА.

За його інформацією, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників.

Полтавська область

У ніч із 2 на 3 жовтня російська армія завдала комбінованого удару й по Полтавщині. Жителі області чули серію вибухів.