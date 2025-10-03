Полтава й Дніпро серед цілей: усе про нічну масовану атаку ракетами і дронами

За даними Повітряних сил України, у напрямку Полтави та Лубен зафіксували щонайменше чотири крилаті ракети.
Також у кількох районах області, зокрема і в самій Полтаві, фіксували політ ударних дронів типу "Шахед".
У Полтаві та районах області люди чули вибухи під час повітряної тривоги.
За даними відділу оперативного реагування Полтавської міськради, через аварійну ситуацію на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення повністю перекритий рух транспорту по бруківці на вулиці Небесної Сотні.
Глава Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів.
"Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - зауважив він.
Оновлено о 9:18.
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова розповіла, що внаслідок ворожої атаки в місті є пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки в різних куточках громади.
"До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на зараз до медичних закладів звернень не було", - зазначила вона.
Водночас вона наголосила, що деякі школи сьогодні перейшли на онлайн навчання.
Черкаська область
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що самого ранку в Черкаській області була оголошена повітряна тривога. Ворог знову завдавав комбінованих ударів.
"У межах області знищено 14 російських дронів. Минулось без травмованих. За попередніми даними, шкоди від уламків теж немає", - зауважив він.
Миколаївська область
Місцеві ЗМІ повідомили, що протягом ночі на Миколаївщині збили два "Шахеди".
Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі виникла пожежа і була пошкоджена господарча споруда.
У Миколаївському районі росіяни шість разів атакували дронами-камікадзе Очаківську громаду та двічі обстрілювали Куцурубську громаду з артилерії.
Інформації про постраждалих немає
Сумська область
Голова Шосткинської громади Микола Нога розповів, що через нічну атаку Російської Федерації немає електроенергії у Шосткинській міській громаді.
За його словами, у Воронізькому старостинському окрузі пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
"Пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Вороніжському старостинському окрузі. Місто Шостка і всі населені пункти громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Збитки і втрати уточнюються!", - додав він.