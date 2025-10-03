RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Полтава и Днепр среди целей: все о ночной массированной атаке ракетами и дронами

Фото: россияне в очередной раз атаковали Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь со 2 на 3 октября российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. Под прицелом оказались сразу несколько областей.

РБК-Украина собрало все известные последствия ночной атаки на Украину.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в течение этой ночи враг атаковал область беспилотниками.

"Громко было в Днепре. В городе произошли возгорания. Чрезвычайники укрощают огонь", - отметил он.

Фото: повреждения в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам Лысака, в одном из поселков Днепровского района повреждены 4 частных дома. В Шахтерской общине Синельниковского района изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных.

Неспокойно также было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, бил и из тяжелой артиллерии.

"Последствия выясняем, главное - повсюду обошлось без пострадавших", - подчеркнул глава ОГА.

По его информации, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Полтавская область

В ночь со 2 на 3 октября российская армия нанесла комбинированный удар и по Полтавщине. Жители области слышали серию взрывов.

По данным Воздушных сил Украины, в направлении Полтавы и Лубен зафиксировали по меньшей мере четыре крылатые ракеты.

Также в нескольких районах области, в том числе и в самой Полтаве, фиксировали полет ударных дронов типа "Шахед".

В Полтаве и районах области люди слышали взрывы во время воздушной тревоги.

По данным отдела оперативного реагирования Полтавского горсовета, из-за аварийной ситуации на сети электропитания общественного транспорта и линии наружного освещения полностью перекрыто движение транспорта по брусчатке на улице Небесной Сотни.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил, что этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и дронов.

"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - отметил он.

Обновлено в 9:18.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова рассказала, что в результате вражеской атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных уголках общины.

"К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. На данный момент обращений в медицинские учреждения не поступало", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение.

Черкасская область

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил,что с самого утра в Черкасской области была объявлена воздушная тревога. Враг снова наносил комбинированные удары.

"В пределах области уничтожено 14 российских дронов, обошлось без травмированных. По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет", - отметил он.

Николаевская область

Местные СМИ сообщили, что в течение ночи на Николаевщине сбили два "Шахеда".

В результате боевой работы и падения обломков в Баштанском районе возник пожар и была повреждена хозяйственная постройка.

В Николаевском районе россияне шесть раз атаковали дронами-камикадзе Очаковскую громаду и дважды обстреливали Куцурубскую громаду из артиллерии.

Информации о пострадавших нет

Сумская область

Председатель Шосткинской громады Николай Нога рассказал, что из-за ночной атаки Российской Федерации нет электроэнергии в Шосткинской городской громаде.

По его словам, в Воронежском старостинском округе поврежден объект инфраструктуры.

"Поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе. Город Шостка и все населенные пункты общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады! Убытки и потери уточняются!", - добавил он.

При подготовке публикации использовалась информация главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Воздушных сил Украины, главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, главы Полтавской ОВА Владимира Когута и главы Шосткинской общины Николая Ноги.

Обстрел Украины 3 октября

В ночь на 3 октября российские войска осуществили комбинированную атаку по разным регионам Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

В то же время в Запорожье враг ударил по 17 населенным пунктам. Зафиксировано более шести сотен атак с использованием различных видов вооружения.

