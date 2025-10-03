Полтава и Днепр среди целей: все о ночной массированной атаке ракетами и дронами

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в течение этой ночи враг атаковал область беспилотниками.

"Громко было в Днепре. В городе произошли возгорания. Чрезвычайники укрощают огонь", - отметил он.

Фото: повреждения в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам Лысака, в одном из поселков Днепровского района повреждены 4 частных дома. В Шахтерской общине Синельниковского района изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных.

Неспокойно также было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, бил и из тяжелой артиллерии.

"Последствия выясняем, главное - повсюду обошлось без пострадавших", - подчеркнул глава ОГА.

По его информации, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Полтавская область

В ночь со 2 на 3 октября российская армия нанесла комбинированный удар и по Полтавщине. Жители области слышали серию взрывов.