Полтава в полночь усиливает карантин: список ограничений

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ужесточить карантин в Полтаве . Новые ограничения вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.

Об этом сообщила областная Госпотребслужба .

"Такие вынужденные ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы", - пояснили в службе.

С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:

Напомним, в полночь субботы карантин будет ужесточен в Киеве. РБК-Украина перечислило все ограничения, которые будут действовать в столице с 20 марта.

А в воскресенье, 21 марта, усиленный карантин введут на территории Киевской области.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Киеве и Полтаве протестовали против ужесточения карантина.