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Полтава опівночі посилює карантин: список обмежень

Автор: Дмитро Левицький

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві. Нові обмеження набудуть чинності опівночі 20 березня та діятимуть до 3 квітня.

Про це повідомила обласна Держспоживслужба.

З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:

  • відвідування закладів освіти, крім студентів 6 курсу та інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;
  • приймання відвідувачів у закладах культури та проведення культурних масових заходів, та проведення масових релігійних зібрань;
  • роботу торговельно-розважальних центрів в частині діяльності розважальних закладів;
  • роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби тощо).

"Такі вимушені обмежувальні заходи впроваджують у зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території Полтавської територіальної громади та з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози", - пояснили в службі.

Нагадаємо, опівночі суботи карантин буде посилено у Києві. РБК-Україна перерахувало всі обмеження, які будуть діяти у столиці з 20 березня.

А у неділю, 21 березня, посилений карантин запровадять на території Київської області.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Києві та Полтаві протестували проти посилення карантину.

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