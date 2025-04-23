UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Полтава під ударом: через масовану атаку вирують пожежі, є травмовані (фото наслідків)

Фото: у Полтаві ліквідують пожежі після дронової атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Полтава цієї ночі зазнала масованої повітряної атаки з боку російських окупантів, й цілями ворожих дронів була суто цівільна інфраструктура. В результаті атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що у ніч з 22 на 23 квітня під російськими атаками із застосуванням ударних БПЛА "опинилася виключно цивільна інфраструктура міста".

"Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі", - передали у ДСНС.

У Службі поінформували, що у Полтаві в результаті ворожої повітряної атаки постраждали три людини.

"Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки - вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум'я", - повідомили надзвичайники.

 

Також у ДСНС зазначили, що у місті триває ліквідація наслідків дронових ударів з боку ворога. 

"На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям", - додали у Службі.

 

Удар дронами по Полтаві

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, 22 квітня, у Полтаві пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Крім того, місцеві пабліки писали, що після цього у частині Полтави спостерігалися проблеми зі світлом.

Як розповів пізніше глава ОВА, були повідомлення про влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Крім того, чиновник розповів, що в Полтавській області завдяки роботі сил та засобів ППО було збито значну кількість ворожих повітряних цілей, також були й "прильоти" в районі Полтави - зокрема фіксувалися влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваДСНСПожежаАтака дронів