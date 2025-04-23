Атака "Шахедів": в ОВА пояснили серію вибухів, які було чути у Полтаві

Війська РФ цієї ночі атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Попри те, що у регіоні завдяки роботі ППО вдалося збити чимало повітряних цілей противника, також були й "прильоти".

Як передає РБК-Україна , про це розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут .

Чиновник написав у своєму Telegram, що російські окупанти "вчергове атакували Полтавщину".

За словами глави ОВА, протиповітряною обороною сходу України "здійснюється збиття значної кількості ворожих засобів повітряного нападу противника".

"Вибухи, які чули полтавці, це результат збиття безпілотників, підриви фрагментів збитих БпЛА на землі у результаті падіння, а також, на жаль, влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств", - йдеться в повідомленні Когута.

Також чиновник розповів, що даних про постраждалих наразі немає.

"Повітряна тривога триває! Будьте в укриттях до відбою! Бережіть себе та рідних", - додав начальник ОВА.

Дроновий удар по Полтаві та області

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері напередодні у Полтаві чуло чути кілька вибухів на тлі ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Також з'явилася інформація, що після вибухів у частині Полтави спостерігалися проблеми зі світлом.

У Повітряних силах повідомляли про рух значної кількості дронів-камікадзе "Шахед" у напрямку Полтави / Полтавського району.

Пізніше глава ОВА розповів, що "є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави".