Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

За последние сутки, 25 декабря, с территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек. Большая группа хотела взять границу штурмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение погранслужбы Польши в Twitter .

Как отмечается в сообщении, группа из 28 человек насильственно форсировала границу. При этом нелегалы бросали камни и слепили польских пограничников лазерами.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.