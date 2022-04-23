На польской границе - очереди из украинцев: люди возвращаются домой

22 апреля в Украину въехало 39 тыс. человек по сравнению с более 37 тыс. человек днем ранее, в том числе украинцев – 35 тыс. из более чем 33 тыс. 21 апреля.

В то же время в обратном направлении поток сократился до почти 31 тыс. с более чем 32 тыс. днем ранее, на долю Польши пришлось менее 60%, что ниже средних значений.

Госпогранслужба отметила, ссылаясь на данные польской стороны, что самые большие очереди на въезд в Украину по состоянию на 9:00 образовались на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых авто и 250 грузовиков; "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков; "Корчова – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков.

Кроме того, на пункте пропуска "Зосин – Устилуг" на въезд в Украину ожидает около 200 легковых авто; "Гребенное – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков; "Кросценко – Смильница" – около 170 легковых автомобилей и "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто.

Госпогранслужба также уточнила, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами упало до 280 из 350-330 в предыдущие дни.

По данным пограничной службы Польши в твиттере, 22 апреля из страны в Украину въехало 23,8 тыс. против 23,6 тыс. накануне.

В обратном направлении поток составил 17,7 тыс., что на 11% меньше показателя 21 апреля (19,9 тыс.), а за 7 первых часов субботы он снизился еще на 11,5% – до 4 тыс.

По данным УВКБ ООН на 13:00 22 апреля, в целом с Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 5,16 млн человек, из них до Польши 2,88 млн, Румынии и Молдовы – 838,86 тыс. , России – 578,26 тыс., Венгрии – 485,62 тыс., Словакии – 352,29 тыс., Беларуси – 23,9 тыс.