ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Детей из Мариуполя вывезли во Владивосток, - мэрия

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 14:50
Детей из Мариуполя вывезли во Владивосток, - мэрия Фото: дети из Мариуполя вывезли во Владивосток (tme informatsia obstanovka)
Автор: Евгений Прокопенко

21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Людей разместили по школам и общежитиям. Далее планируется размещение по различным населенным пунктам Приморского края. Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины - депрессивные регионы России", - сообщает Андрющенко.

По его словам, этим событием уже похвастались в российских СМИ, где сообщили, что мариупольские дети имеют проблемы с русским языком, поэтому с ними проведут "дополнительные занятия".

"Фото депортированных во Владивосток 21 апреля 2022 года. Если узнали своих-пишите в приват. Звоните в наш контакт-центр: 067 3451555 или 050 3451555 городского совета. Будем возвращать домой", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в субботу, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь эвакуация
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает