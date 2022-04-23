На польському кордоні - черги з українців: люди повертаються додому

22 квітня в Україну в'їхало 39 тис. людей порівняно з понад 37 тис. осіб днем раніше, зокрема українців – 35 тис. з більш ніж 33 тис. 21 квітня.

Водночас у зворотному напрямку потік скоротився до майже 31 тис. із більш ніж 32 тис. днем раніше, на частку Польщі припало менше ніж 60%, що нижче за середні значення.

Держприкордонслужба зазначила, посилаючись на дані польської сторони, що найбільші черги на в'їзд в Україну станом на 9:00 утворилися на пунктах пропуску "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто та 250 вантажівок; "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок; "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок.

Крім того, на пункті пропуску "Зосін – Устилуг" на в'їзд в Україну чекає близько 200 легкових авто; "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок; "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових автомобілів та "Будомєж – Грушів" – близько 90 легкових авто.

Держприкордонслужба також уточнила, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами впала до 280 із 350-330 у попередні дні.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 22 квітня з країни в Україну в'їхало 23,8 тис. проти 23,6 тис. напередодні.

У зворотному напрямку потік становив 17,7 тис., що на 11% менше за показник 21 квітня (19,9 тис.), а за 7 перших годин суботи він знизився ще на 11,5% – до 4 тис.

За даними УВКБ ООН на 13:00 22 квітня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,16 млн осіб, із них до Польщі 2,88 млн, Румунії та Молдови – 838,86 тис. , Росії – 578,26 тис., Угорщини – 485,62 тис., Словаччини – 352,29 тис., Білорусі – 23,9 тис.