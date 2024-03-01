У польському Щецині автомобіль збив на переході 12 людей: серед постраждалих є діти
На площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Як повідомляється, 33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла - одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині.
Збивши 12 людей, він втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся лоб у лоб з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього ще кілька людей постраждало.
Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 17 людей, у тому числі шестеро дітей. 12 постраждалих перебувають у важкому стані
Зазначається, що винуватця ДТП вже затримали.
ДТП з українцями в Польщі
Нагадаємо, 27 січня неподалік польсько-українського кордону автобус з України потрапив у ДТП. Відомо, що автобус на повороті перекинувся на бік.
Як зазначили у Польщі, в салоні автомобіля було 59 пасажирів і двоє водіїв. Польські прикордонники зазначили, що 18 осіб постраждали.
Як повідомили в МЗС, внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 20 громадян України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.