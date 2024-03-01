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У польському Щецині автомобіль збив на переході 12 людей: серед постраждалих є діти

Щецин, Польща, П'ятниця 01 березня 2024 17:52
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У польському Щецині автомобіль збив на переході 12 людей: серед постраждалих є діти Фото: у польському Щецині автомобіль збив на переході 12 людей (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

На площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, 33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла - одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині.

Збивши 12 людей, він втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся лоб у лоб з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього ще кілька людей постраждало.

Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 17 людей, у тому числі шестеро дітей. 12 постраждалих перебувають у важкому стані

Зазначається, що винуватця ДТП вже затримали.

ДТП з українцями в Польщі

Нагадаємо, 27 січня неподалік польсько-українського кордону автобус з України потрапив у ДТП. Відомо, що автобус на повороті перекинувся на бік.

Як зазначили у Польщі, в салоні автомобіля було 59 пасажирів і двоє водіїв. Польські прикордонники зазначили, що 18 осіб постраждали.

Як повідомили в МЗС, внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 20 громадян України.

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