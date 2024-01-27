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ДТП з українцями в Польщі. МЗС уточнило кількість постраждалих

Грубешів, Субота 27 січня 2024 11:00
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ДТП з українцями в Польщі. МЗС уточнило кількість постраждалих Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко
Експерт: Олег Ніколенко

Внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 20 громадян України. Їх госпіталізували.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що вночі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса української компанії.

За попередньою інформацією, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога.

Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", - зазначив Ніколенко.

Передісторія

Нагадаємо, польські ЗМІ сьогодні, 27 січня, повідомили, що неподалік польсько-українського кордону автобус з України потрапив у ДТП. Відомо, що автобус на повороті перекинувся на бік.

Як зазначили у Польщі, в салоні автомобіля було 59 пасажирів і двоє водіїв. Польські прикордонники зазначили, що 18 осіб постраждали, їх госпіталізували до лікарень.

Фото: в Польщі перекинувся автобус з українцями (Facebook/Policja Lubelska)

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