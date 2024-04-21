На польському кордоні проблеми з оформленням фур з України: що сталося

Ситуація на кордоні України з Польщею

Нагадаємо, ще з минулої осені на кордоні України з Польщею існують проблеми з пропуском вантажівок. Вони пов'язані з протестами польських фермерів, які незадоволені ввезенням українських товарів в країну, зокрема агропродукції.

Наприкінці березня Україна та Польща провели кілька раундів переговорів, зокрема з залученням представників протестувальників, але проблема так і не була вирішена.

Вчора польські протестувальники розблокували пункти пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова". Але там у чергах досі перебувають щонайменше 1700 українських вантажівок.

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