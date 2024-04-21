У чергах понад тисячу вантажівок: яка ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Тільки на двох пунктах стоять у чергах понад 1700 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Коли розблокували ці напрямки ("Шегині" і "Краківець", - ред.), ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків", - сказав речник.

Він зазначив, що у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" у чергах стоять понад 1700 вантажівок.

"Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", - зазначив Демченко.