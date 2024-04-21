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У чергах понад тисячу вантажівок: яка ситуація на кордоні з Польщею

Польща, Неділя 21 квітня 2024 09:00
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У чергах понад тисячу вантажівок: яка ситуація на кордоні з Польщею Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Тільки на двох пунктах стоять у чергах понад 1700 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Коли розблокували ці напрямки ("Шегині" і "Краківець", - ред.), ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків", - сказав речник.

Він зазначив, що у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" у чергах стоять понад 1700 вантажівок.

"Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", - зазначив Демченко.

Блокада кордону

З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання.

20 квітня, стало відомо, що польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

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