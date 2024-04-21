У чергах понад тисячу вантажівок: яка ситуація на кордоні з Польщею
Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Тільки на двох пунктах стоять у чергах понад 1700 вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Коли розблокували ці напрямки ("Шегині" і "Краківець", - ред.), ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків", - сказав речник.
Він зазначив, що у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" у чергах стоять понад 1700 вантажівок.
"Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", - зазначив Демченко.
Блокада кордону
З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.
Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання.
20 квітня, стало відомо, що польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
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