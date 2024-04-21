На польской границе проблемы с оформлением фур из Украины: что произошло

Ситуация на границе Украины с Польшей

Напомним, еще с минувшей осени на границе Украины с Польшей существуют проблемы с пропуском грузовиков. Они связаны с протестами польских фермеров, недовольных ввозом украинских товаров в страну, в частности агропродукции.

В конце марта Украина и Польша провели несколько раундов переговоров, в частности, с привлечением представителей протестующих, но проблема так и не была решена.

Вчера польские протестующие разблокировали пункты пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева". Но там в очередях до сих пор находятся не менее 1700 украинских грузовиков.

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