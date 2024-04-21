RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На польской границе проблемы с оформлением фур из Украины: что произошло

Фото: оформление фур усложнено на польской границе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На украинско-польской границе замедлено движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу. С польской стороны из-за сбоя наблюдаются проблемы с оформлением грузовиков.

"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет осуществляться. Ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля", - рассказали украинские пограничники.

Как отметили в Госпогранслужбе, движение легковых автомобилей и автобусов, несмотря на сбой, будет осуществляться установленным порядком.

Ситуация на границе Украины с Польшей

Напомним, еще с минувшей осени на границе Украины с Польшей существуют проблемы с пропуском грузовиков. Они связаны с протестами польских фермеров, недовольных ввозом украинских товаров в страну, в частности агропродукции.

В конце марта Украина и Польша провели несколько раундов переговоров, в частности, с привлечением представителей протестующих, но проблема так и не была решена.

Вчера польские протестующие разблокировали пункты пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева". Но там в очередях до сих пор находятся не менее 1700 украинских грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДПСУ