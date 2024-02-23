Польському фермеру, який закликав Путіна на плакаті, оголосили підозру. Загрожує 5 років ув'язнення

Як розповіли у прокуратурі, 20 лютого, приблизно о 15:00 за місцевим часом поліцейські затримали водія одного з тракторів, які брали участь в акції протесту. На його транспорті був вивішений плакат із зверненням до російського диктатора Володимира Путіна: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями", Поруч також висів прапор СРСР.

Фото: плакат з закликом до Путіна на протесті польських фермерів (скриншот з відео)

Правоохоронці встановили особу чоловіка та склали протокол огляду запису, акт огляду вилучених речей та службові записки, що документують проведені дії. У нього було вилучено банер та прапор.

Фермеру повідомили про підозри за фактом:

підбурювання до агресивної війни проти Польщі,

вихваляння агресії Росії проти України,

пропаганди комуністичної ідеології.

Якщо його провина буде доказана, то чоловіку загрожує до 5 років тюрми.

Що передувало

Вчора, 20 лютого, на протесті польських фермерів на кордоні з Україною помітили плакат, на якому закликають російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок в Україні та Брюсселі". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

При цьому організатори протестів заявили, що кожен з учасників сам несе відповідальність за те, що написано на їх плакатах.

Ситуацію вже прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський. Він підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", - написав він у Twitter.

Водночас, за неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Пізніше поліція Польщі повідомила, що у відношенні чоловіка, який є автором плаката відкрито кримінальне провадження.

"Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі. Поліція відреагувала на скандальні гасла під час протесту фермерів у Водзіславському районі", - сказано у повідомленні.

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