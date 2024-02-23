Польскому фермеру, призвавшему Путина на плакате, объявили подозрение. Грозит 5 лет заключения

Как рассказали в прокуратуре, 20 февраля, примерно в 15:00 по местному времени полицейские задержали водителя одного из участвовавших в акции протеста тракторов. На его транспорте был вывешен плакат с обращением к российскому диктатору Владимиру Путину: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", Рядом также висел флаг СССР.

Фото: плакат с призывом к Путину на протесте польских фермеров (скриншот с видео)

Правоохранители установили личность мужчины и составили протокол досмотра записи, акт досмотра изъятых вещей и служебные записки, документирующие проведенные действия. У него были изъяты баннер и флаг.

Фермеру сообщили о подозрениях по факту:

подстрекательство к агрессивной войне против Польши,

восхваление агрессии России против Украины,

пропаганды коммунистической идеологии

Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Что предшествовало

Вчера, 20 февраля, на протесте польских фермеров на границе с Украиной заметили плакат, на котором призывают российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.

При этом организаторы протеста заявили, что каждый из участников сам несет ответственность за то, что написано на их плакатах.

Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура производят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", - написал он в Twitter.

В то же время, по неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Позже полиция Польши сообщила, что в отношении мужчины, который является автором плаката, открыто уголовное производство.

"Нарушение закона и разжигание розни недопустимы. Полиция отреагировала на скандальные лозунги во время протеста фермеров в Водзиславском районе", - говорится в сообщении.

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