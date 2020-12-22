В польском Сейме создали парламентскую группу по поддержке мемориала "Бабий Яр"

Польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Рабочая группа нацелена почтить и донести память о трагедии Бабьего Яра будущим поколениям.

Об этом сообщает пресс-служба мемориала.

Как говорится в сообщении, спикер парламента объявил об официальном создании группы под названием "Парламентская группа по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру - для Европы, свободной от геноцида и ненависти".

В состав группы вошли 7 участников: Моника Фалей (Monika Falej), Мачей Копец (Maciej Kopiec), Анита Кухарска-Дзедзич (Anita Kucharska-Dziedzic), Барбара Новацка (Barbara Nowacka), Марек Рутка (Marek Rutka), Анджей Шейма (Andrzej Szejma) и Катаржина Уеберхан (Katarzyna Ueberhan).

Как указано в регламенте группы, целью ее создания является "популяризация проблематики, связанной с геноцидом, почтением памяти жертв, а также передача послания будущим поколениям о том, на что способны тоталитарные режимы, которые проводят этнические и расовые чистки".

В следующем году будет отмечаться 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру. Как отметили депутаты польского Сейма, в создании группы они видят возможность для международного сообщества почтить память трагедии, вспомнить 1,5 миллиона евреев, расстрелянных нацистами в Восточной Европе и извлечь уроки из прошлого.

"В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны в Советском Союзе было запрещено упоминать об убийствах в Бабьем Яру. Свободная и демократическая Украина хочет изменить это. Мы, поляки, несем уникальную ответственность за поддержку своих соседей в этой работе. Наша история часто пересекалась, часто трагически и кровопролитно. Нам нужна правда об этих событиях. Если мы не донесем эту часть европейской истории к общественности, это сделают другие, и нет никакой гарантии, что это будет честное и точное изложение. Однако перед нашими странами стоят общие вызовы. У нас есть европейские мечты. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" станет их воплощением", – отметил координатор комиссии Марек Рутка.

В свою очередь, по словам генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макса Яковера, Бабий Яр - это страшный символ Холокоста в Восточной Европе. Только за два дня, 29-30 сентября 1941 года, здесь расстреляли почти 34 тысячи евреев-жителей Киева. За годы оккупации в урочище погибло до 100 тысяч человек разных национальностей.

"Коммеморация этих событий необходима не только евреям и украинцам, не только потомкам погибших в урочище, она нужна всему миру. Мы не можем допустить повторения этой трагедии где угодно. Мы строим выдающийся мемориал, который станет частью мирового наследия. Поддержка международного сообщества помогает нам доносить эту трагическую историю миру и двигаться к нашей цели - достойному почтению всех погибших в Бабьем Яру", - отметил Яковер.

Бывший президент Польши, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Александр Квасьневский так заявил, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - это европейский проект.

"В сотрудничестве с Украиной он нуждается в европейской поддержке. Я горжусь тем, что польский парламент первым создал парламентскую группу поддержки. Мы, поляки, имеем огромный опыт в том, как говорить о тяжелой истории нашей страны. Это то, чем мы хотим поделиться с нашими соседями", - добавил он.

Напомним, в сентябре, накануне 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра, депутаты Европарламента поддержали деятельность Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В ходе видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским они представили украинской стороне деятельность парламентской рабочей группы "Бабий Яр - Память ради будущего" и заявили о принципиальной поддержке Мемориального центра, отметив в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и развитие толерантного общества.