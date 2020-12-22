У польському Сеймі створили парламентську групу з підтримки меморіалу "Бабин Яр"

Польський Сейм оголосив про створення парламентської робочої групи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Робоча група має на меті вшанувати і донести пам'ять про трагедію Бабиного Яру майбутнім поколінням.

Про це повідомляє прес-служба меморіалу.

Як йдеться у повідомленні, спікер парламенту оголосив про створення групи під офіційною назвою "Парламентська група з питань вшанування пам'яті про злочин Голокосту в Бабиному Яру - для Європи Вільної від Геноциду і Ненависті".

До складу групи увійшли 7 учасників: Моніка Фалей (Monika Falej), Мачей Копец (Maciej Kopiec), Анита Кухарська-Дзедзіч (Anita Kucharska-Dziedzic), Барбара Новацка (Barbara Nowacka), Марек Рутка (Marek Rutka), Анджей Шейма (Andrzej Szejma) і Катаржина Уеберхан (Katarzyna Ueberhan).

Як вказано у регламенті групи, метою її створення є "популяризація проблематики, пов'язаної з геноцидом, вшанування пам'яті жертв, а також передача послання майбутнім поколінням про те, на що здатні тоталітарні режими, які проводять етнічні і расові чистки".

Наступного року будуть відзначатися 80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру. Як наголосили депутати польського Сейму, у створенні групи вони вбачають можливість для міжнародної спільноти вшанувати пам'ять трагедії, згадати 1,5 мільйона євреїв, розстріляних нацистами у Східній Європі та винести уроки з минулого.

"Протягом кількох десятиліть після Другої світової війни в Радянському Союзі було заборонено згадувати про вбивства у Бабиному Яру. Вільна та демократична Україна хоче змінити це. Ми, поляки, несемо унікальну відповідальність за підтримку своїх сусідів у цій роботі. Наша історія часто перетиналася, часто трагічно і кровопролитно. Нам потрібна правда про ці події. Якщо ми не донесемо цю частину європейської історії до громадськості, це зроблять інші, і немає жодної гарантії, що це буде чесний та точний виклад. Однак перед нашими країнами стоять загальні виклики. У нас є європейські мрії. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» стане їх втіленням", - зазначив координатор комісії Марек Рутка.

Своєю чергою, за словами генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макса Яковера, Бабин Яр - це страшний символ Голокосту у Східній Європі. Тільки за два дні, 29-30 вересня 1941 року тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв-жителів Києва. За роки окупації в урочищі загинуло до 100 тисяч людей різних національностей.

"Комеморація цих подій необхідна не тільки євреям та українцям, не тільки нащадкам загиблих в урочищі, вона потрібна усьому світові. Ми не можемо допустити повторення цієї трагедії де завгодно. Ми будуємо видатний меморіал, який стане частиною світової спадщини. Підтримка міжнародної спільноти допомагає нам доносити цю трагічну історію до світу і рухатися до нашої мети - гідного вшанування всіх загиблих у Бабиному Яру", - зазначив Яковер.

Колишній президент Польщі, член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Олександр Кваснєвський так заявив, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - це європейський проект.

"У співпраці з Україною він потребує європейської підтримки. Я пишаюся тим, що польський парламент першим створив парламентську групу підтримки. Ми, поляки, маємо величезний досвід у тому, як говорити про важку історію нашої країни. Це те, чим ми хочемо поділитися з нашими сусідами", - додав він.

Нагадаємо, у вересні, напередодні 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, депутати Європарламенту підтримали діяльність Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр".

У ході відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським вони представили українській стороні діяльність парламентської робочої групи "Бабин Яр - Пам'ять заради майбутнього" і заявили про принципову підтримки Меморіального центру, зазначивши в його діяльності прихильність загальноєвропейським цінностям і розвиток толерантного суспільства.