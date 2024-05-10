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Польського суддю-втікача до Білорусі позбавили імунітету і дозволили його арешт

Фото: суддя Воєводського адміністративного суду Томаш Шмідт (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Дисциплінарний суд у Вищому адміністративному суді Польщі позбавив імунітету і дозволив арешт судді-перебіжчика до Білорусі Томаша Шмідта.

Про це повідомив речник Верховного адміністративного суду Польщі Сильвестер Марціняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.pl.

Зазначається, що суд першої інстанції, розглянувши клопотання Національної прокуратури від 8 травня про винесення постанови про дозвіл на притягнення судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві до кримінальної відповідальності, ухвалив постанову про притягнення судді Шмідта до кримінальної відповідальності.

"Дисциплінарний суд у Вищому адміністративному суді Польщі санкціонував затримання судді та застосування щодо нього запобіжного заходу та відсторонив вказаного суддю від виконання службових обов’язків", - повідомив Марціняк.

Національна прокуратура звернулася до Дисциплінарного суду Агентства нацбезпеки за дозволом на зняття недоторканності з судді Шмідта пізно ввечері у середу, 8 травня. Слідчі також звернулися за дозволом на його затримання і тимчасовий арешт за звинуваченням у шпигунстві.

Справа судді Шмідта

Суддя Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт, в понеділок, 6 травня, у Мінську звернувся до білоруської влади з проханням про "турботу і захист". За його словами, він був змушений покинути Польщу через незгоду з діями влади у Варшаві. Серед справ, якими займався Шмідт у суді, були справи, що стосувалися, зокрема, відмови у видачі сертифікатів безпеки для доступу до секретної інформації.

Мазовецький відділ боротьби з організованою злочинністю проводить розслідування ex officio у зв'язку з інформацією про те, що суддя подав прохання про політичний притулок у Білорусі. Воно ґрунтується на положенні Кримінального кодексу, що передбачає участь у діяльності іноземної спецслужби і надання цій спецслужбі інформації, яка може завдати шкоди Республіці Польща. Справу також розслідують спецслужби.

Голова парламентської спеціальної комісії Марек Бєрнацький заявив у четвер, що суддя, який попросив притулку в Білорусі, має на розгляді 2000 справ, зокрема за участю солдатів і офіцерів. "Шкода, завдана Томашем Шмідтом, є реальною", - сказав він.

Водночас, прес-секретар генпрокурора Анна Адам'як зазначила, що на даному етапі не було встановлено, що Шмідт нібито надав інформацію, яка могла б поставити під загрозу інтереси Республіки Польща.

Адам'як додала, що з екс-судді зняли імунітет за прискореною процедурою, з огляду на особливість справи. За її словами, це відправна точка для висунення звинувачень і видачі обвинувального акту.

У червні цього року Шмідт планував виносити рішення у справах про надання допуску до інформації, що становить таємницю НАТО і Європейського Союзу. Прокуратура розслідує, чи був екс-суддя шпигуном.

На тлі скандалу і зростання шпигунського впливу РФ, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пропонує відновити польську Комісію з розслідування російського впливу.

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Польща