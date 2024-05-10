Польского судью-беглеца в Беларусь лишили иммунитета и разрешили его арест

Отмечается, что суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство Национальной прокуратуры от 8 мая о вынесении постановления о разрешении на привлечение судьи Воеводского административного суда в Варшаве к уголовной ответственности, принял постановление о привлечении судьи Шмидта к уголовной ответственности.

"Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши санкционировал задержание судьи и применение в отношении него меры пресечения и отстранил указанного судью от исполнения служебных обязанностей", - сообщил Марциняк.

Национальная прокуратура обратилась в Дисциплинарный суд Агенства Нацбезопаности за разрешением на снятие неприкосновенности с судьи Шмидта поздно вечером в среду, 8 мая. Следователи также обратились за разрешением на его задержание и временный арест по обвинению в шпионаже.

Дело судьи Шмидта

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Томаш Шмидт, в понедельник, 6 мая, в Минске обратился к властям Беларуси с просьбой о "заботе и защите". По его словам, он был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Среди дел, которыми занимался Шмидт в суде, были дела, касающиеся, в частности, отказа в выдаче сертификатов безопасности для доступа к секретной информации.

Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью, проводит расследование ex officio в связи с информацией о том, что судья подал прошение о политическом убежище в Беларуси. Оно основывается на положении Уголовного кодекса, которое предусматривает участие в деятельности иностранной спецслужбы и предоставление этой спецслужбе информации, что может нанести ущерб Республике Польша. Дело также расследуют спецслужбы.

Председатель парламентской специальной комиссии Марек Бернацкий заявил в четверг, что судья, попросивший убежища в Беларуси, имеет на рассмотрении 2000 дел, в том числе с участием солдат и офицеров. "Ущерб, нанесенный Томашем Шмидтом реальный", - сказал он.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк отметила, что на данном этапе не было установлено, что Шмидт якобы предоставил информацию, которая могла бы поставить под угрозу интересы Республики Польша.

Адамяк добавила, что с экс-судьи сняли иммунитет по ускоренной процедуре, учитывая особенность дела. По ее словам, это отправная точка для выдвижения обвинений и выдачи обвинительного акта.