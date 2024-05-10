RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польского судью-беглеца в Беларусь лишили иммунитета и разрешили его арест

Фото: судья Воеводского административного суда Томаш Шмидт (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши лишил иммунитета и разрешил арест судьи-перебежчика в Беларусь Томаша Шмидта.

Об этом сообщил представитель Верховного административного суда Польши Сильвестер Марциняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.

Отмечается, что суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство Национальной прокуратуры от 8 мая о вынесении постановления о разрешении на привлечение судьи Воеводского административного суда в Варшаве к уголовной ответственности, принял постановление о привлечении судьи Шмидта к уголовной ответственности.

"Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши санкционировал задержание судьи и применение в отношении него меры пресечения и отстранил указанного судью от исполнения служебных обязанностей", - сообщил Марциняк.

Национальная прокуратура обратилась в Дисциплинарный суд Агенства Нацбезопаности за разрешением на снятие неприкосновенности с судьи Шмидта поздно вечером в среду, 8 мая. Следователи также обратились за разрешением на его задержание и временный арест по обвинению в шпионаже.

Дело судьи Шмидта

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Томаш Шмидт, в понедельник, 6 мая, в Минске обратился к властям Беларуси с просьбой о "заботе и защите". По его словам, он был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Среди дел, которыми занимался Шмидт в суде, были дела, касающиеся, в частности, отказа в выдаче сертификатов безопасности для доступа к секретной информации.

Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью, проводит расследование ex officio в связи с информацией о том, что судья подал прошение о политическом убежище в Беларуси. Оно основывается на положении Уголовного кодекса, которое предусматривает участие в деятельности иностранной спецслужбы и предоставление этой спецслужбе информации, что может нанести ущерб Республике Польша. Дело также расследуют спецслужбы.

Председатель парламентской специальной комиссии Марек Бернацкий заявил в четверг, что судья, попросивший убежища в Беларуси, имеет на рассмотрении 2000 дел, в том числе с участием солдат и офицеров. "Ущерб, нанесенный Томашем Шмидтом реальный", - сказал он.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк отметила, что на данном этапе не было установлено, что Шмидт якобы предоставил информацию, которая могла бы поставить под угрозу интересы Республики Польша.

Адамяк добавила, что с экс-судьи сняли иммунитет по ускоренной процедуре, учитывая особенность дела. По ее словам, это отправная точка для выдвижения обвинений и выдачи обвинительного акта.

В июне этого года Шмидт планировал выносить решения по делам о предоставлении допуска к информации, составляющей тайну НАТО и Европейского Союза. Прокуратура расследует, был ли экс-судья шпионом.

На фоне скандала и роста шпионского влияния РФ, премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает восстановить польскую Комиссию по расследованию российского влияния.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша