НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 45 копійок до 48,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

Зміцнення гривні не буде

Як заявили в НБУ, прискорити зниження інфляції можна було б за рахунок зміцнення гривні через інтервенції НБУ. Але такий крок є ризикованим: він може швидко вичерпати резерви і призвести до зворотної девальвації, яка знову підштовхне ціни вгору.

У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.