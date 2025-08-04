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НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 15:46
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НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).
НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 45 копійок до 48,65 гривень.

Зміцнення гривні не буде

Як заявили в НБУ, прискорити зниження інфляції можна було б за рахунок зміцнення гривні через інтервенції НБУ. Але такий крок є ризикованим: він може швидко вичерпати резерви і призвести до зворотної девальвації, яка знову підштовхне ціни вгору.

У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.

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