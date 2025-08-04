НБУ трохи підняв курс долара і різко підвищив курс євро
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
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Офіційний курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 45 копійок до 48,65 гривень.
Зміцнення гривні не буде
Як заявили в НБУ, прискорити зниження інфляції можна було б за рахунок зміцнення гривні через інтервенції НБУ. Але такий крок є ризикованим: він може швидко вичерпати резерви і призвести до зворотної девальвації, яка знову підштовхне ціни вгору.
У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.