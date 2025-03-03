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Польський злотий зріс щодо гривні

Україна, Понеділок 03 березня 2025 15:44
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Польський злотий зріс щодо гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після різкого зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4382 гривень за 1 злотий (+0,0492 грн).
Польський злотий зріс щодо гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,45 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс купівлі зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за три місяці.

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5911 гривень за 1 долар (+0,1598 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5417 гривень за 1 євро (+0,4283 грн).

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