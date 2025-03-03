Польський злотий зріс щодо гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після різкого зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4382 гривень за 1 злотий (+0,0492 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,45 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс купівлі зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за три місяці.

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5911 гривень за 1 долар (+0,1598 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5417 гривень за 1 євро (+0,4283 грн).