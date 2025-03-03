ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Польский злотый вырос по отношению к гривне

Украина, Понедельник 03 марта 2025 15:44
UA EN RU
Польский злотый вырос по отношению к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после резкого снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,4382 гривен за 1 злотый (+0,0492 грн).
Польский злотый вырос по отношению к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,45 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за три месяца.

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5911 гривен за 1 доллар (+0,1598 грн).

Официальный курс евро составит 43,5417 гривен за 1 евро (+0,4283 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
NEWS
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины