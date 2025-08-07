Польський злотий знову подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3297 гривень за 1 злотий (+0,0432 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Офіційний курс на 7 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6110 гривень за 1 долар (-0,0735 грн). Це мінімальний рівень з 29 червня (41,5852 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,2854 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).