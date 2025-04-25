Польський злотий знову подорожчав до гривні

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 28 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7513 гривень за 1 долар (+0,0623 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3856 гривень за 1 євро (-0,0315 грн).

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