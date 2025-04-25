Польский злотый снова подорожал к гривне

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).

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