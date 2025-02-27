Польський злотий знову подорожчав

Офіційний курс на 28 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5309 гривень за 1 злотий (+0,0043 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Курс злотого

Як пише Bloomberg, злотий зріс до найвищого рівня відносно євро за останнє десятиліття, що викликало тривогу експортерів і польського уряду, оскільки зміцнення курсу посилило занепокоєння з приводу жорсткої політики процентних ставок центрального банку.

Польська валюта зросла на 0,3% до 4,1284 щодо євро 27 лютого - це найвищий рівень із липня 2015 року. Вона зросла майже на 6% з мінімуму 11 листопада, що є найкращим показником серед валют ринків, що розвиваються.

Настрої з приводу злотого підігрівалися коментарями центрального банку, які припускають, що відсоткові ставки можуть залишитися незмінними протягом більшої частини 2025 року після того, як Польща залишилася єдиною великою східноєвропейською економікою, яка утрималася від їхнього зниження минулого року. Очікування більш швидкого розв'язання війни в Україні також призвели до припливу коштів у регіон, що ще більше підняло злотий.

Реальний ефективний обмінний курс злотого є найсильнішим за останні 20 років, сказав Петро Буяк, головний економіст найбільшого кредитора країни PKO Bank Polski SA. "Подальше зміцнення валюти загрожує погіршити загальний макробаланс у середньостроковій перспективі", - сказав.

Занепокоєння з приводу стійкості валюти вийшло за рамки фінансових ринків: експортери в таких різних секторах, як виробництво молочних продуктів і меблів, закликають центральний банк зменшити привабливість активів у злотих.

Центральний банк "повинен взяти до уваги складну ситуацію в польській молочній промисловості, важливій галузі економіки країни, і негайно втрутитися, щоб послабити злотий", - заявив у своїй заяві Даріуш Сапінські, генеральний директор найбільшого в країні виробника молока Mlekovita SA. "Більше зміцнення загрожує послабити польську економіку і зруйнувати нашу конкурентоспроможність за кордоном".

Міністр фінансів Анджей Доманський також вказав на високі місцеві процентні ставки як на одну з причин сильного злотого, який, за його словами, став "викликом" для експортерів. Останні дані з платіжного балансу показують, що експорт у грудні впав до 24,7 млрд доларів - найнижчого місячного показника з лютого 2022 року.

Схоже, що центральний банк не чує цю тривогу. Політики занепокоєні тим, що зростання заробітної плати і цін на енергоносії знову підстьобнуть інфляцію, яка в січні склала 5,3%. Глава Адам Глапінскі, чия Рада з грошово-кредитної політики утримує орієнтир на рівні 5,75% з 2023 року, заявив минулого місяця, що сильний злотий навіть не входить до десятки головних проблем, з якими стикаються польські компанії.

Останнє дослідження ділового клімату, проведене грошовим управлінням у січні, показало, що 14% експортерів заявили про проблеми з прибутковістю, що вище, ніж 12,8% трьома місяцями раніше. Обмінний курс, за якого компанії втратять прибутковість, прогнозувався дослідженням на рівні 4,01 злотого за євро - приблизно на 3% вище за поточний рівень злотого.

"Важко очікувати, що зміцнення злотого може негайно переконати політиків знизити ставки", - сказав Ернест Пітларчик, головний економіст Bank Pekao SA. "Схоже, що їхня основна увага, як і раніше, зосереджена на більш високій інфляції та зростанні заробітної плати. Тому я очікую, що голоси галузей, які найбільше постраждали від раптових змін валютного курсу, можуть бути загалом проігноровані".