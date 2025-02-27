Польский злотый снова подорожал

Официальный курс на 28 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5309 гривен за 1 злотый (+0,0043 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Курс злотого

Как пишет Bloomberg, злотый вырос до самого высокого уровня по отношению к евро за последнее десятилетие, что вызвало тревогу экспортеров и польского правительства, поскольку укрепление курса усилило обеспокоенность по поводу жесткой политики процентных ставок центрального банка.

Польская валюта выросла на 0,3% до 4,1284 по отношению к евро 27 февраля - это самый высокий уровень с июля 2015 года. Она выросла почти на 6% с минимума 11 ноября, что является лучшим показателем среди валют развивающихся рынков.

Настроения по поводу злотого подогревались комментариями центрального банка, предполагающими, что процентные ставки могут остаться неизменными в течение большей части 2025 года после того, как Польша осталась единственной крупной восточноевропейской экономикой, которая воздержалась от их снижения в прошлом году. Ожидания более быстрого разрешения войны в Украине также привели к притоку средств в регион, что еще больше подняло злотый.

Реальный эффективный обменный курс злотого является самым сильным за последние 20 лет, сказал Петр Буяк, главный экономист крупнейшего кредитора страны PKO Bank Polski SA. "Дальнейшее укрепление валюты грозит ухудшить общий макробаланс в среднесрочной перспективе", - сказал.

Обеспокоенность по поводу устойчивости валюты вышла за рамки финансовых рынков: экспортеры в таких различных секторах, как производство молочных продуктов и мебели, призывают центральный банк уменьшить привлекательность активов в злотых.

Центральный банк "должен принять во внимание сложную ситуацию в польской молочной промышленности, важной отрасли экономики страны, и немедленно вмешаться, чтобы ослабить злотый", - заявил в своем заявлении Дариуш Сапински, генеральный директор крупнейшего в стране производителя молока Mlekovita SA. "Больше укрепления грозит ослабить польскую экономику и разрушить нашу конкурентоспособность за рубежом".

Министр финансов Анджей Доманский также указал на высокие местные процентные ставки как на одну из причин сильного злотого, который, по его словам, стал "вызовом" для экспортеров. Последние данные по платежному балансу показывают, что экспорт в декабре упал до 24,7 млрд долларов - самого низкого месячного показателя с февраля 2022 года.

Похоже, что центральный банк не слышит эту тревогу. Политики обеспокоены тем, что рост заработной платы и цен на энергоносители снова подстегнут инфляцию, которая в январе составила 5,3%. Глава Адам Глапински, чей Совет по денежно-кредитной политике удерживает ориентир на уровне 5,75% с 2023 года, заявил в прошлом месяце, что сильный злотый даже не входит в десятку главных проблем, с которыми сталкиваются польские компании.

Последнее исследование делового климата, проведенное денежным управлением в январе, показало, что 14% экспортеров заявили о проблемах с прибыльностью, что выше, чем 12,8% тремя месяцами ранее. Обменный курс, при котором компании потеряют прибыльность, прогнозировался исследованием на уровне 4,01 злотого за евро - примерно на 3% выше текущего уровня злотого.

"Трудно ожидать, что укрепление злотого может немедленно убедить политиков снизить ставки", - сказал Эрнест Питларчик, главный экономист Bank Pekao SA. "Похоже, что их основное внимание по-прежнему сосредоточено на более высокой инфляции и росте заработной платы. Поэтому я ожидаю, что голоса отраслей, наиболее пострадавших от внезапных изменений валютного курса, могут быть в целом проигнорированы".