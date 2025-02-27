НБУ різко знизив курс долара на останній день зими
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. За місяць долар подешевшав на більш ніж на 30 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 28 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,514 гривень за 1 долар (-0,1250 грн).
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Офіційний курс євро становитиме 43,4942 гривень за 1 євро (-0,1310 грн).
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На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.
Курс долара в лютому
У лютому курс долара показав зниження другий місяць поспіль - з 41,82 гривень на 31 січня до 41,51 гривень на 28 лютого.
Минулого року курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Але в січні курс знизився до 41,82 гривень. Лютий почався зі зниження курсу. Мінімум було зафіксовано 10 лютого 0 41,47 грн/долар. Потім курс трохи зріс, а максимум був 26 лютого - 41,78 грн/долар. Наприкінці місяця курс знову впав.
Аналітики прогнозують курс вище 45 гривень на кінець року і очікують, що основна девальвація відбудеться в другій половині року.