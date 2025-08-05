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Польський злотий знову подешевшав до гривні

Україна, Вівторок 05 серпня 2025 15:59
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Польський злотий знову подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2439 гривень за 1 злотий (-0,0605 грн).
Польський злотий знову подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 6 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6845 гривень за 1 долар (-0,1056 грн). Це мінімальний рівень з 30 червня (41,6409 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,0914 гривень за 1 євро (-0,2556 грн).

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