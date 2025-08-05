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Польский злотый снова подешевел к гривне

Украина, Вторник 05 августа 2025 15:59
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Польский злотый снова подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2439 гривен за 1 злотый (-0,0605 грн).
Польский злотый снова подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).

Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).

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