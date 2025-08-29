ua en ru
Польський злотий трохи подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 15:59
Польський злотий трохи подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс менш ніж на копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2980 гривень за 1 злотий (+0,0062 грн).
Польський злотий трохи подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,196 гривень за 1 євро (+0,0619 грн)

Національний банк України Польща
