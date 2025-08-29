ua en ru
Украина, Пятница 29 августа 2025 15:59
Польский злотый немного подорожал к гривне
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2980 гривен за 1 злотый (+0,0062 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке..

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 1 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3203 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн).

Официальный курс евро составит 48,196 гривен за 1 евро (+0,0619 грн)

