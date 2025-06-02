Польський злотий різко подорожчав до гривні

Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1515 гривень за 1 злотий (+0,0720 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.