Польский злотый резко подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1515 гривен за 1 злотый (+0,0720 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.
Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6184 гривен за 1 доллар (+0,0923 грн).
Официальный курс евро составит 47,5032 гривен за 1 евро (+0,4292 грн).
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