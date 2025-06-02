Польский злотый резко подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6184 гривен за 1 доллар (+0,0923 грн).

Официальный курс евро составит 47,5032 гривен за 1 евро (+0,4292 грн).

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