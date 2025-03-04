Польський злотий різко подорожчав

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5502 гривень за 1 злотий (+0,1120 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,45 гривень і продають по 10,60 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання напередодні.

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5782 гривень за 1 долар (-0,0129 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8775 гривень за 1 євро (+0,3358 грн).