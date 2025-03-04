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Долар знову подешевшав

Україна, Вівторок 04 березня 2025 15:38
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Долар знову подешевшав Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5782 гривень за 1 долар (-0,0129 грн).
Долар знову подешевшав

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8775 гривень за 1 євро (+0,3358 грн).
Долар знову подешевшав

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар знову подешевшав

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії, інвесткомпанії ICU, падіння курсу долара останнім часом було ситуативним.

Згідно з їхнім прогнозом, найближчими тижнями НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/долар до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого.

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