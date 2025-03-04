Польский злотый резко подорожал

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,5502 гривен за 1 злотый (+0,1120 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,45 гривен и продают по 10,60 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.
Официальный курс на 5 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5782 гривен за 1 доллар (-0,0129 грн).
Официальный курс евро составит 43,8775 гривен за 1 евро (+0,3358 грн).