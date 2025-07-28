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Польський злотий різко подешевшав до гривні

Україна, Понеділок 28 липня 2025 15:59
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Польський злотий різко подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 8 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4341 гривень за 1 злотий (-0,0765 грн).
Польський злотий різко подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс упав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Офіційний курс на 29 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7997 гривень за 1 долар (+0,0173 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6967 гривень за 1 євро (-0,2848 грн).

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