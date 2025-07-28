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Польский злотый резко подешевел к гривне

Украина, Понедельник 28 июля 2025 15:59
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Польский злотый резко подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 8 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,4341 гривен за 1 злотый (-0,0765 грн).
Польский злотый резко подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,55 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Официальный курс на 29 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7997 гривен за 1 доллар (+0,0173 грн).

Официальный курс евро составит 48,6967 гривен за 1 евро (-0,2848 грн).

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