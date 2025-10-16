UA

Економіка

Польський злотий подорожчав до гривні

Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4124 гривень за 1 злотий (+0,0120 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Офіційний курс євро складе 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

Національний банк УкраїниПольща