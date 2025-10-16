Польський злотий подорожчав до гривні

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4124 гривень за 1 злотий (+0,0120 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.