Польський злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після падіння напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3642 гривень за 1 злотий (+0,0531 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.
Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3734 гривень за 1 євро (+0,0706 грн).