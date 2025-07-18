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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 16:03
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4397 гривень за 1 злотий (+0,0540 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).

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