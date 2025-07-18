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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Пятница 18 июля 2025 16:03
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,4397 гривен за 1 злотый (+0,0540 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (-0,1156 грн).

Официальный курс евро составит 48,607 гривен за 1 евро (+0,1543 грн).

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