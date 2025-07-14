ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 14 липня 2025 15:48
UA EN RU
Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс менш ніж на копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4775 гривень за 1 злотий (+0,0075 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8355 гривень за 1 долар (+0,0513 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8973 гривень за 1 євро (+0,0557 грн).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем